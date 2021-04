Sniper Ghost Warrior Contracts 2: nuovo trailer e info sulle versioni PS5 e Xbox Series X

CI Games ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Sniper Ghost Warrior Contracts 2, il prossimo capitolo della serie sparatutto dedicato agli amanti del cecchinaggio videoludico. Il filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, permette di dare un primo sguardo alla regione di Kuamar, ambientata nel Medio Oriente moderno.

Oltre a questo, il team di sviluppo ha condiviso i primi dettagli riguardo alle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Il titolo, come saprete, sarà cross-gen, ma CI Games ha cercato di sfruttare le capacità hardware delle console next-gen per far risplendere maggiormente il suo nuovo shooter.

Come dichiarato alla testata di GamingBolt da parte del producer Kenton Fletcher, Sniper Ghost Warriors Contracts 2 girerà in 4K/30fps su PlayStation 5 e Xbox Series X, mentre i possessori di Series S dovranno accontentarsi dei 1080/30fps. Nel frattempo, però, gli sviluppatori hanno dichiarato di star lavorando a delle soluzioni alternative da proporre a chi preferisce la fluidità del gameplay alla qualità grafica. È dunque prevista l'aggiunta di una modalità di gioco che permetta di giocare in risoluzione 2K ma a 60fps su PS5 e Series X. Per quanto riguarda Series S, il team non ha rilasciato dichiarazioni ulteriori in merito.

Lasciandovi alla visione del nuovo trailer, vi ricordiamo che Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sarà pubblicato su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 4 giugno di quest'anno.