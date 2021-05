Sniper Ghost Warrior Contracts 2 per PS5 è stato rinviato per problemi tecnici

CI Games ha annunciato che l’uscita della versione PS5 di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è stata posticipata a data da destinarsi a causa di problemi tecnici inattesi, scoperti a poche settimane dal lancio ufficiale.

Nessun problema, invece, per le altre versioni del gioco, che verrà regolarmente lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 4 giugno, come inizialmente comunicato. CI Games si è detta molto soddisfatta del rendimento del titolo su queste piattaforme, ed ha affidato l'edizione PlayStation 5 ad un team di grande esperienza per assicurarsi che raggiunga degli standard altrettanto elevati. Per scusarsi, il publisher regalerà il primo grande DLC di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 a tutti i giocatori di tutte le piattaforme. Il DLC si trova attualmente in via di sviluppo, maggiori notizie sulla data d'uscita e i contenuti saranno svelati prossimamente.

CI Games ci ha inoltre ricordato che le versioni fisiche e digitali PS4 permetteranno l'upgrade gratuito alla versione digitale per PS5. In questo modo, i giocatori in possesso della console di nuova generazione di casa Sony potranno giocare a Sniper Ghost Warrior Contracts 2 fin dal day-one in retrocompatibilità, per poi scaricare l'upgrade gratuitamente non appena verrà messo a disposizione. Su PS5 possono aspettarsi la risoluzione 4K nativa, texture migliorate e tempi di caricamento più rapidi. Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere il resoconto della nostra prova di Sniper Ghost Warrior Contracts 2.