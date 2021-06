Sniper Ghost Warrior Contracts 2: quando arriva su PS5? Lo svela CI Games

Dopo il rinvio su PS5 di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, i ragazzi di CI Games confermano di aver superato i problemi tecnici incontrati nello sviluppo del porting per la console nextgen Sony e, proprio per questo, annunciano la data in cui sarà possibile accedere alla nuova edizione dello sparatutto.

Gli sviluppatori polacchi accompagnano l'annuncio della data di commercializzazione ufficiale di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 su PS5 con la scheda che riassume tutte le migliorie e le aggiunte che caratterizzeranno la nuova versione del franchise di sniping in prima persona più venduto.

Stando a quanto precisato da CI Games, l'edizione PlayStation 5 presenterà una versione ulteriormente migliorata del titolo, con texture e immagini più definite, l'accesso alla doppia modalità Prestazioni (2K a 60fps) o Visiva (4K a 30fps), tempi di caricamento sensibilmente ridotti grazie all'SSD iperveloce di PS5 e benefici ulteriori al gameplay rappresentati dal supporto ai trigger adattivi del controller DualSense che daranno accesso a "sensazioni distinte" nell'utilizzo di ogni arma.

La versione nextgen di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sarà disponibile su PS5 dal 24 agosto 2021 e sarà proposta come update gratuito per tutti coloro che possiedono il gioco su PS4 (sia digitale che su supporto fisico). Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Sniper Ghost Warrior Contracts 2.