Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è in sviluppo, lo vedremo anche su PS5 e Xbox Series X?

Oltre a Lords of the Fallen 2 per PC, PS5 e Xbox Series X, CI Games ha in serbo anche un nuovo progetto: parliamo di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, il cui sviluppo è già iniziato da qualche mese, come confermato da Marek Tyminski.

Attualmente non ci sono molti dettagli, Tyminski si è limitato a confermare che i lavori sul sequel di Sniper Ghost Warrior Contracts sono già iniziati, il gioco tuttavia non dovrebbe distaccarsi molto dal predecessore, presentando una formula piuttosto simile e probabilmente anche numerosi assets condivisi dal momento che il responsabile della compagnia ha parlato di "un minor budget a disposizione per il progetto".

Non è chiaro se Sniper Ghost Warrior Contracts 2 uscirà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, attualmente il publisher punta a "pubblicare il gioco su PC e console" il lancio non è previsto comunque nel corso del 2020. CI Games sembra essere già in possesso dei tool di sviluppo per le piattaforme Next-Gen e come detto Lords of the Fallen uscirà sulle console di prossima generazione.

Restiamo in ogni caso in attesa di saperne di più su questi due titoli, per il momento non sono emersi dettagli concreti sulla natura degli stessi.