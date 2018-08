Sniper Ghost Warrior Contracts annunciato per PS4, Xbox One e PC

CI Games è lieta di annunciare Sniper Ghost Warrior Contracts, il nuovo capitolo dell'omonima serie in arrivo nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco sarà ambientato in Siberia e proporrà diverse novità strutturali rispetto a Sniper Ghost Warrior 3.

Sniper: Ghost Warrior Contracts introduce un nuovo modo di giocare con il sistema dei contratti, proponendo ai giocatori incarichi su misura che offrono un chiaro obiettivo principale, una ricompensa monetaria fissa e la possibilità di completare obiettivi secondari per ottenere pagamenti bonus.

Le mappe saranno ancora più dense e premieranno maggiormente gli approcci tattici, con numerosi obiettivi secondari a rendere le missioni più rigiocabili. Oltre a preoccuparci dei nostri bersagli e dei nemici presenti nel mondo di gioco, durante le varie missioni dovremo metterci alla prova con le difficili condizioni ambientali siberiane.

Stando alle parole degli sviluppatori, tutto questo è abbinato a un motore di gioco più ottimizzato, riducendo al minimo i tempi di caricamento e mantenendo un frame rate stabile. Tra l'introduzione della sua ambientazione siberiana, un ritorno alla formula di gioco incentrato sulle missioni, Sniper: Ghost Warrior Contracts si propone come un capitolo di rottura con il precedente Sniper Ghost Warrior 3 strutturato attorno alla mappa open world.

Sniper: Ghost Warrior Contracts sarà disponibile nel corso del 2019 su PS4, Xbox One e PC.