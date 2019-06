Sniper Ghost Warrior Contracts esce nel 2019, nuovo teaser trailer

Il publisher CI Games ha annunciato che Sniper Ghost Warrior Contracts uscirà nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo teaser trailer: lo trovate in cima alla notizia.

Sniper Ghost Warrior Contracts è stato annunciato l'anno scorso per PS4, Xbox One e PC, presentandosi come un capitolo di rottura con il precedente Sniper Ghost Warrior 3. Il titolo introduce un nuovo modo di giocare con il sistema dei contratti, proponendo ai giocatori incarichi su misura con obiettivi e ricompense precise.

Le mappe, inoltre, saranno ancora più dense e premieranno maggiormente gli approcci tattici, con la presenza di numerosi obiettivi secondari a rendere le missioni ancora più interessanti da rigiocare con diverse strategie. La nuova ambientazione siberiana, infine, costringerà i giocatori a vedersela con delle condizioni meteorologiche poco favorevoli, rendendo il tutto ancora più difficile.

Ricordiamo che CI Games sarà presente all'E3 2019 di Los Angeles, e che durante la fiera californiana coglierà l'occasione per mostrare Sniper Ghost Warrior Contracts in azione con le prime sequenze di gameplay. Nell'attesa di saperne di più, vi lasciamo con il nuovo teaser trailer riportato in cima alla notizia. Voi cosa vi aspettate dal gioco? Fatecelo sapere nei commenti.