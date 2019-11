Sniper Ghost Warrior Contracts: Guida ai migliori Fucili di Precisione

Fare il cecchino è un lavoro molto delicato, e lo sanno bene i giocatori di Sniper Ghost Warrior Contracts. Per facilitarvi la vita, in questa mini-guida vi consigliamo i migliori fucili di precisione da usare nel nuovo shooter a base di cecchini di CI Games.

In Sniper Ghost Warrior Contracts ci sono due tipi di fucile di precisione: quelli leggeri e quelli pesanti. Avrete bisogno dei fucili pesanti se volete eliminare le truppe corazzate in un solo colpo. Data la loro capacità di infliggere notevoli danni, inoltre, i fucili di precisione pesanti possono anche smembrare gli arti e uccidere con pochi colpi al corpo.

Tuttavia, la maggior parte dei fucili di precisione pesanti tende ad avere una velocità di fuoco piuttosto lenta. Se avete bisogno di eliminare più obiettivi rapidamente, i fucili di precisione leggeri si presentano come la soluzione ideale.

Per aiutarvi nella scelta, di seguito elenchiamo i migliori fucili di precisione presenti in Sniper Ghost Warrior Contracts:

XCR 700 Tattico (leggero)

Il vostro fucile di precisione predefinito include già un silenziatore e, se necessario, vi accompagnerà fino alla fine del gioco. Ha una velocità di fuoco più lenta rispetto agli altri fucili leggeri, quindi dovrete essere rapidi se volete eliminare obiettivi raggruppati. Inoltre, non vi consente di utilizzare i proiettili AP anche dopo averli sbloccati. In compenso vi permette di scegliere i proiettili EMP per eliminare le torrette.

S00-KSV 2020

Questo fucile di precisione leggero può diventare il vostro preferito verso la fine del gioco. Ha la più alta statistica di riduzione del rinculo tra tutte le armi ed è dotato di un silenziatore (per cui non è necessario spendere token Intel). Inoltre potrete modificare il caricatore per usare anche le munizioni AP, perfette per eliminare le unità corazzate.

Reese ESR 2020

Questo potrebbe essere il primo fucile da cecchino pesante che otterrete nel corso dell'avventura. È relativamente economico (richiede solo un numero limitato di token di contratto), e potrete aggiungergli un silenziatore per favore gli approcci stealth. Da tenere in piena considerazione.

Sturm di Precisione

Il fucile da cecchino più costoso del gioco è di tipo pesante. Dopo aver accumulato abbastanza soldi e gettoni, non esitate ad acquistarlo se volete affrontare le sfide più impegnative. Potrete aumentarne la portata, aggiungergli un silenziatore e sbloccare le munizioni speciali, tra cui i proiettili esplosivi e AP.

SV Amur

SV Amur è un'arma che è stata aggiunta tramite DLC. Si tratta di un fucile da cecchino pesante simile a Reese e Sturm, sebbene abbia una stabilità inferiore. La buona notizia è che le mod e gli accessori possono essere ottenuti tramite semplice pagamento in contanti, offrendo ai giocatori ottime opzioni di personalizzazione.

Qual è, invece, la vostra arma preferita del gioco? Fatecelo sapere nei commenti. Se invece volete saperne di più sullo shooter di CI Games, potete leggere la nostra recensione di Sniper Ghost Warrior Contracts.