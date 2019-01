SNK 40th Anniversary Collection arriverà su PS4 a marzo

Dopo aver debuttato su Nintendo Switch lo scorso mese di novembre, NIS America ha annunciato che SNK 40th Anniversary Collection arriverà anche su PlayStation 4 durante il prossimo mese di marzo.

La raccolta sarà disponibile in formato fisico e digitale dal 19 marzo negli Stati Uniti mentre il lancio in Europa deve ancora essere confermato dal publisher. SNK 40th Anniversary Collection includerà oltre 20 giochi, tra cui:

Alpha Mission

Athena

Crystalis

Ikari Warriors

Ikari III The Rescue

Guerrilla War

P.O.W.

Prehistoric Isle in 1930

Psycho Soldier

Street Smart

T.N.K. III

Vanguard

Victory Road

Chopper I

Fantasy

Munch Mobile

Sasuke vs Commander

Time Soldiers

Bermuda Triangle

Paddle Mania

Ozma Wars

Beast Busters

SAR Search and Rescue

World Wars

NIS America ha infine confermato che su PlayStation 4 la raccolta supporterà anche la risoluzione 4K (solo su PS4 PRO), oltre a presentare un sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità del DualShock 4. Non è chiaro al momento se in futuro verranno aggiunti altri titoli alla lineup di SNK 40th Anniversary Collection, restiamo in attesa di maggiori dettagli a riguardo.