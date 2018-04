SNK 40th Anniversary Collection in arrivo su Nintendo Switch

NIS America annuncia SNK 40th Anniversary Collection per Nintendo Switch, in arrivo nell'autunno del 2018. La collection include molti classici SNK degli anni '80 prima di Neo Geo e reintroduce e aggiorna questi classici per l’era moderna.

Questa collection includerà i seguenti titoli e altri ancora (che verranno annunciati prossimamente):

Alpha Mission (Console/Arcade) Athena (Console/Arcade) Crystalis (Console) Ikari Warriors (Console/Arcade) Ikari Warriors II: Victory Road (Console/Arcade) Ikari Warriors III: The Rescue (Console/Arcade) Guerrilla War (Console/Arcade) P.O.W. (Console/Arcade) Prehistoric Isle (Arcade) Psycho Soldier (Arcade) Street Smart (Arcade) TNK III (Console/Arcade) Vanguard (Arcade)

Il 2018 segna il 40° anniversario di SNK! Per celebrare questa straordinaria pietra miliare, una varietà di classici giochi arcade provenienti dalla golden age di SNK ritorneranno insieme in un’antologia su Nintendo Switch con SNK 40th Anniversary Collection, assieme ad un gran numero di funzionalità.

Una Collection di Classici nelle tue mani!: Porta un pezzo di storia di SNK con te, ovunque tu vada, su Nintendo Switch. Scegli tra circa una dozzina di titoli e sperimenta un’intensa esplosione dal passato!

La Modernità incontra il Retro!: La praticità e i miglioramenti dei giochi moderni sono tutti presenti nella collection! Torna indietro e salva in qualsiasi momento mentre giochi, goditi la grafica aggiornata a una risoluzione di 1080p e sperimenta schemi di controllo riprogettati per un tocco moderno!

Entra nel Museo SNK: Una ricca storia di SNK e dei suoi giochi ti aspettano nella modalità Museo. Esplora l'eredità di uno dei principali sviluppatori giapponesi con opere d'arte ad alta definizione e risorse promozionali originali!