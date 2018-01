Secondo quanto rivelato da(insider molto vicina al mondo), la compagnia giapponesesarebbe attualmente al lavoro su un nuovo progetto per Switch, il primo in assoluto per il publisher, se escludiamo le riedizioni digitali dei classici per Arcade e Neo Geo.

Non è chiaro al momento su quale sia il gioco misterioso, c'è chi ipotizza un porting di The King of Fighters XIV oltre a nuovi episodi di serie come Metal Slug e Fatal Fury. SNK non ha commentato la notizia ma la Rogers è sicura che l'annuncio arriverà durante il prossimo Nintendo Direct, apparentemente in programma per giovedì 11 gennaio, sebbene manchi ancora la conferma ufficiale della casa di Kyoto.