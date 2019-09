SNK annuncia Neo Geo Arcade Stick Pro, ecco i primi dettagli

SNK ha annunciato nei mesi scorsi di avere in cantiere vari progetti hardware Neo Geo, tra questi evidentemente rientra anche l'appena svelato Neo Geo Arcade Stick Pro, presentato con il roboante sottotitolo "Pro-Gear Spec Advanced Entertainment System".

Di cosa si tratta esattamente? Apparentemente di una retro console a forma di controller arcade con design basato sul joypad del Neo Geo CD, una mossa simile a quella fatta da Capcom con il suo Capcom Home Arcade, in arrivo a ottobre. Purtroppo SNK non ha rivelato altri dettagli, non è chiaro se il dispositivo avrà una serie di giochi preinstallati o se potrà essere utilizzato magari con i giochi di qualsiasi console (o PC), certamente una possibilità interessante specialmente in ambito picchiaduro.

L'azienda si è limitata a dichiarare che "Neo Geo Arcade Stick Pro è il successore del Neo Geo Mini", probabilmente ne sapremo di più al Tokyo Game Show in programma dal 12 al 15 settembre. Al momento la data di uscita non è stata annunciata, così come il prezzo è avvolto nel mistero, anche il lancio in Occidente non è stato confermato da SNK.

Cosa ne pensate di Neo Geo Arcade Stick Pro? SNK sembra decisa a lavorare duramente per rilanciare il brand Neo Geo e il Neo Geo Miniè stato solamente il primo passo in questa direzione.