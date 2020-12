SNK annuncia una nuova console in uscita nel 2021!

Con una mossa completamente a sorpresa, SNK ha annunciato una nuova console in arrivo nel 2021, senza però scendere ulteriormente nel dettaglio. Di cosa si tratterà esattamente?

Il Tweet non è molto chiaro e oltre ad una immagine con la frase "Who is the best player?" include una didascalia che conferma l'arrivo di "una nuova console da SNK prevista per il 2021. Un sistema pensato per rispondere alle esigenze dei fan più passionali e degli utenti console più esigenti."

Una frase in realtà che non aiuta a fare chiarezza, SNK ha in programma di lanciare una console tradizionale, una macchina dedicata al retrogaming o magari un hardware pensato per le competizioni? Il simbolo del Wi-Fi che si intravede nell'immagine farebbe pensare ad un sistema che possa mettere in competizione i migliori giocatori (magari di picchiaduro?) ma è una semplice ipotesi che attualmente non trova conferma.

SNK ha lanciato negli scorsi anni il Neo Geo Mini ed è attualmente impegnata nello sviluppo di vari progetti come The King of Fighters XV e a quanto pare anche di una nuova console. Cosa vi aspettate da questo nuovo hardware? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.