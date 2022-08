SNK annuncia il ritorno di Fatal Fury con un video teaser

Dopo aver riportato in vita la serie The King of Fighters, SNK ha annunciato anche il ritorno di Fatal Fury, serie nata nel 1991 e che non vede un nuovo episodio ufficiale dal 1999, anno di pubblicazione di Garou Mark of the Wolves per Neo Geo.

Del nuovo Fatal Fury non sappiamo nulla, SNK non ha confermato le piattaforme di riferimento o altri dettagli, il publisher ha pubblicato un breve teaser e un artwork, purtroppo le informazioni in nostro possesso si fermano qui.

Il primo gioco di Fatal Fury è uscito nel 1991 riscuotendo un discreto successo, a Fatal Fury King of Fighters fanno seguito altri titoli come Fatal Fury 2, Fatal Fury Special,Fatal Fury 3 Road to the Final Victory, Real Bout Fatal Fury, Real Bout Fatal Fury Special, Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers e Real Bout Garou Densetsu Special Dominated Mind, le ultime uscite risalgono al 1999, anno di lancio di Fatal Fury Wild Ambition, Fatal Fury 1st Contact per Neo Geo Pocket Color e infine Garou Mark of the Wolves per Neo Geo.

Negli anni, SNK ha pubblicato collection, raccolte e riedizioni ma un nuovo gioco della serie manca dalle scene da oltre 22 anni, restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli sul progetto.