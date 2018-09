SNK annuncia il ritorno di Samurai Spirits, in uscita nel 2019

SNK ha annunciato un nuovo gioco durante l'evento PlayStation Line-Up Tour 2018: la compagnia giapponese è pronta a riportare in vita il franchise Samurai Spirits (Samurai Showdown in Occidente) così come fatto con The King of Fighters.

SNK ha mostrato un trailer del gioco durante l'evento, il video mostra un comparto tecnico e un gameplay simili a quelli di The King of Fighters XIV, al momento non ci sono altri dettagli sul gioco. Samurai Spirits uscirà in Giappone nel 2019 su PlayStation 4, il lancio in Occidente al momento non è stato confermato, restiamo in attesa di saperne di più.

L'ultimo titolo della serie è stato Samurai Shodown Sen, uscito su Xbox LIVE Arcade nel 2008, accolto tiepidamente da pubblico e critica. Dopo dieci anni, il brand è pronto a tornare sui nostri schermi.