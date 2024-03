SNK annuncia il ritorno di una storica IP non picchiaduro: è Metal Slug?

Secondo quanto emerso da alcuni documenti, SNK avrebbe stretto una partnership con lo studio giapponese Arika per dare vita ad un nuovo progetto e riportare sul mercato una celebre IP della compagnia. E attenzione, non si tratta di un picchiaduro.

SNK parla genericamente di un gioco proveniente dalla libreria di oltre 200 titoli sviluppati, inclusi i giochi per Neo Geo, l'unico dettaglio è che non si tratta di un picchiaduro. Questo esclude quindi franchise già noti e tornati recentemente sui nostri schermi come The King of Fighters e Samurai Shodown ma anche Garou, Fatal Fury, Art of Fighting, The Last Blade e tante altre serie storiche legate al mondo dei picchiaduro a incontri.

E quindi... potrebbe essere Metal Slug il gioco misterioso? Potrebbe, considerando che SNK aveva tentato un rilancio con alcuni progetti che però sembrano essersi persi (pensiamo a Metal Slug Tactics o Metal Slug Code J) e sebbene quella di Metal Slug sia una ipotesi affascinante, non è certo la sola da prendere in considerazione.

SNK potrebbe aver deciso di rilanciare la serie calcistica Super Sidekicks o magari lo sparatutto Last Resort, solamente per citare due titoli della casa non legati al genere picchiaduro. Ne sapremo di più nel corso del 2024? Noi ci auguriamo di sì.