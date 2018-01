Nel corso dell'eventoha annunciatoper PlayStation 4, PlayStation Vita e PC. Si tratta a tutti gli effetti di un porting di, quarto capitolo della serie pubblicato nel 1997 in sala giochi e poi approdato anche su Neo Geo CD, PlayStation, PlayStation 2 e Sega Saturn.

Questa nuova edizione, la cui pubblicazione è prevista per la prossima primavera, includerà tuttavia anche funzionalità di rete che permetteranno ai giocatori di scontrarsi online. Purtroppo, nel momento in cui vi scriviamo non sono disponibili ulteriori dettagli al riguardo. Vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni in merito al progetto.