SNK annuncia The King of Fighters All-Star, action RPG per dispositivi mobile

Nella giornata di oggi SNK Corporation e Netmarble hanno annunciato The King of Fighters All-Star, gioco di ruolo action ambientato nell'universo di The King of Fighters in sviluppo per dispositivi mobile.

Per celebrare l'occasione, Netmarble ha pubblicato un trailer di annuncio che con il suo taglio cinematografico ci offre un primo sguardo al gioco permettendoci di farci un'idea dei personaggi, delle atmosfere e delle ambientazioni che caratterizzeranno la produzione. Come possiamo legge sul sito della software house, The King of Fighters All-Star è un gioco di ruolo action che godrà di un sistema di controllo semplice da utilizzare, grazie al quale potremo replicare anche su mobile le spettacolari combo che hanno reso celebre la serie. Il titolo includerà lottatori provenienti dai diversi capitoli della saga, da The King of Fighters ’94 a The King of Fighters XIII, che saranno riprodotti fedelmente attraverso una grafica ai massimi livelli. Anche le voci, i suoni, le mosse speciali, le super mosse speciali e le combo saranno fedeli alle opere originali. Gli sviluppatori confermano infine la presenza di una storia originale e personaggi inediti.

The King of Fighters All-Star debutterà nel corso del 2018 su dispositivi iOS e Android. SNK e Netmarble condivideranno ulteriori informazioni e dettagli il prossimo 15 giugno.