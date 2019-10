SNK sta discutendo del ritorno della serie Metal Slug

La serie Metal Slug ha riscosso un enorme successo negli anni '90 e nei primi anni 2000 ma ormai da molto tempo non si vede un capitolo "regolare" della saga con Metal Slug 7 uscito nel 2008 su Nintendo DS e arrivato l'anno successivo su PSP (con il titolo Metal Slug XX).

Da allora abbiamo visto spin-off per smartphone, raccolte e collection su varie piattaforme ma non un nuovo gioco "numerato" appartenente al canone ufficiale. Metal Slug 8 si farà? SNK ha più volte fatto capire di essere interessata a riportare in vita il franchise, affermazione confermata anche da Yasuyuki Oda durante una recente intervista pubblicata su Twinfinite:

"Non abbiamo deciso ancora nulla e non abbiamo iniziato i lavori su un nuovo Metal Slug ma siamo nella fase in cui ne stiamo discutendo. Noi lo vorremo e anche i fan ma ci sono ancora molti punti da discutere in merito, vogliamo riportare in vita Metal Slug ma vogliamo farlo nel miglior modo possibile."

Queste le parole di Oda, che già nel 2018 aveva commentato un possibile ritorno di Metal Slug esprimendo dubbi riguardo la natura arcade del gioco, che potrebbe non essere troppo apprezzata dal pubblico attuale ma solamente dai nostalgici che amano i titoli classici.