SNK Heroines Tag Team Frenzy girerà a 60fps su tutte le piattaforme

In un'intervista concessa a WCCFTech , il produttore Yasuyoki Oda e il director Kaito Doranaka hanno svelato tante nuove informazioni su

Abbiamo così scoperto che il team sta lavorando per far girare il gioco a 60fps su tutte le piattaforme, sia su PlayStation 4 (e PS4 Pro) che su Nintendo Switch, in entrambe le configurazioni (casalinga/portatile). Il titolo utilizza lo stesso motore grafico di The King of Fighters XIV, opportunamente modificato per l'occasione. Come già annunciato nei giorni scorsi, sarà presente un Story Mode nel quale le interazioni e i dialoghi varieranno in base alle lottatrici presenti in combattimento.

Al fine di rendere disponibili tante opzioni di personalizzazione per le eroine, si è resa necessaria una riduzione dei personaggi selezionabili rispetto a KOF XIV. Sarà inclusa una modalità spettatore, grazie alla quale i giocatori potranno guardare i match degli altri e inviare suoni di incitamento. Infine, è stato specificato che il titolo riceverà dei DLC post-lancio.

Vi ricordiamo che SNK Heroines Tag Team Frenzy verrà pubblicato su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso del 2018, una data più precisa non è ancora stata comunicata.