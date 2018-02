SNK Heroines Tag Team Frenzy: trailer, tante immagini e informazioni su Story Mode e DLC

Nel corso della conferenza annuale svoltasi a San Francisco,ha mostrato un nuovo trailer e tante immagini inedite di, picchiaduro 2 vs. 2 che vanterà la partecipazione di alcune delle più famose eroine di

Potete ammirare il filmato in cima a questa notizia, mentre la galleria è allegata in calce. La compagnia ha anche colto l'occasione per svelare tante nuove informazioni sul progetto. Ogni lottatrice avrà tre costumi, Heroines, Classic e Alternative, che potranno essere sbloccati utilizzando la valuta in-game. Ognuno di essi potrà poi essere personalizzato con degli accessori. Il titolo proporrà una Modalità Storia, dove i dialoghi cambieranno in base alle lottatrici coinvolte nei scontri. Ad esempio, le conversazioni tra Mai e Nakoruru saranno differenti da quelle tra Mai e Yuri. Nel momento in cui vi scriviamo sono solamente sei le combattenti confermate Athena, Mai, Leona, Kula, Yuri e Nakoruru.

Per quanto riguarda il supporto post-lancio, SNK ha affermato di aver osservato molto da vicino quanto accaduto a BlazBlue Cross Tag Battle di Arc System Works, che è stato notevolmente criticato per i tanti contenuti scaricabili programmati (ben venti) che ha costretto lo sviluppatore a fare una parziale marcia indietro rendendone alcuni gratuiti. Pertanto, con SNK Heroines Tag Team Frenzy cercheranno di comportarsi diversamente per evitare di deludere i giocatori. Al momento, in ogni caso, la compagnia non è ancora pronta a svelare il piano dei DLC.

Vi ricordiamo che SNK Heroines Tag Team Frenzy verrà pubblicato su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso del 2018.