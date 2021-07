SNK Neo Geo Arcade Stick Pro è in vendita su Amazon, nostalgia arcade anni '90

Neo Geo Arcade Stick Pro è una vera e propria retroconsole con un design ispirato a quello del controller Neo Geo CD ma completamente indipendente, potete usarla come console da collegare al televisore tramite cavo HDMI oppure come joypad per il Neo Geo Mini.

SNK Neo Geo Arcade Stick Pro include una selezione di classici per Neo Geo come The King of Fighters '97, The King of Fighters '98, Fatal Fury 3, Samurai Shodown III, World Heroes 2, Ninja Master's, The Last Blade 2, The King of Fighters 2000 e Fatal Fury Special, gli aggiornamenti firmare aggiungono nuovi giochi gratuitamente e nel corso del tempo sono stati resi disponibili anche Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug 3, Shock Troopers, Super Sidekicks, Savage Reign, Ninja Combat, Shock Troopers 2nd Squad, Soccer Brawl e Mrtal Slug 5.

Potete acquistare SNK Neo Geo Arcade Stick Pro al prezzo di 149.99 euro, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, si tratta però della versione francese, con testi a schermo in francese e inglese. Un vero e proprio gioiellino per gli amanti dei videogiochi da sala SNK, un tuffo nella nostalgia e nel mood anni '90 grazie a titoli come Metal Slug, The King of Fighters e Fatal Fury.