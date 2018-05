SNK Neo Geo Mini: emergono nuove immagini del cabinato e della confezione

Il sito francese Journal du Geek (JdG) ha pubblicato una serie di nuove presunte immagini del Neo Geo Mini, retroconsole targata SNK trapelata in rete la scorsa settimana ma mai annunciata ufficialmente dal produttore giapponese.

Secondo quanto riportato, Neo Geo Mini sarà un mini cabinato con schermi da 3.5 pollici, joystick arcade, quattro pulsanti azione, porta USB e presa HDMI per il collegamento al televisore. La fonte ha pubblicato oggi un flyer promozionale e le foto delle confezioni della console e del controller in stile Neo Geo CD, pur segnalando alcune incongruenze nelle stesse, tra cui la posizione differente dei pulsanti A, B, C e D sul joypad e una confezione che non mostra alcun logo relativo ad SNK.

Al momento dunque vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di conferme o smentite. Secondo gli ultimi rumor, Neo Geo Mini dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno, giusto in tempo per festeggiare il quarantesimo anniversario di SNK, ad un prezzo rumoreggiato intorno ai 100 dollari. La micro console dovrebbe includere quaranta giochi Neo Geo, tra cui Ninja Masters, Metal Slug 2, Sengoku 3, Mutation Nation, The Last Blade 2 e The King of Fighters '98, solamente per citarne alcuni.