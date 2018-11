SNK Neo Geo Mini in offerta su Amazon.it per il Black Friday

Su Amazon.it il Neo Geo Mini è ora in offerta in versione Japan e International rispettivamente al prezzo di 100 euro e 112 euro anzichè 149.99 euro, prezzo di listino fissato per l'Europa. Uno sconto che vi permetterà di risparmiare 50 euro sull'acquisto della versione asiatica e quasi 40 su quello della versione europea.

SNK Neo Geo Mini Japan

In vendita a 100 euro, questa versione della console presenta una colorazione bianca e rossa (anzichè grigio e nera) con i seguenti giochi preinstallati:

1. The King of Fighters '94

2. The King of Fighters '95

3. The King of Fighters '96

4. The King of Fighters '97

5. The King of Fighters '98

6. The King of Fighters '99

7. The King of Fighters 2000

8. The King of Fighters 2001

9. The King of Fighters 2002

10. The King of Fighters 2003

11. True Samurai Spirits Haio Maru Jigoku

12. Samurai Spirits Amakusa

13. Samurai Spirits Zero Special

14. Fatal Legend Special

15. Real Bout Fatal Fury

16. Real Bout Fatal Legend 2 The Newcomers

17. Hungry Mark of the Wolves

18. World Heroes Perfect

19. Fuzzy Super Tag Battle

20. Ryuuji fist

21. Bakumatsu Romantic Tsukishinagari

22. Bakumatsu Romanto Act 2 Mika's Swordsman

23. Ninja Masters ~ Haou

24. Pleasant Gangan March

25. King of the Monsters 2

26. Cyber lip

27. Shock Trooper's Second Scud

28. Top Hunter - Roddy & Kathy

29. Ninja Commando

30. Burning Fight

31. Metal Slug

32. Metal Slug 2

33. Metal Slug 3

34. Sengoku Tradition 2001

35. ASO II - Last Guardian

36. Tinkle Star Sprites

37. Braising Star

38. Top Player's Golf

39. Scoring the King

40. Joy Joy Kid

SNK Neo Geo Mini International

Questa edizione destinata ai mercati occidentali costa ora 112 euro e include 40 giochi:

THE KING OF FIGHTERS '95

THE KING OF FIGHTERS '97

THE KING OF FIGHTERS '98

THE KING OF FIGHTERS 2000

THE KING OF FIGHTERS 2002

ART OF FIGHTING

FATAL FURY SPECIAL

REAL BOUT FATAL FURY

GAROU MARK OF THE WOLVES

SAMURAI SHODOWN %u2161

SAMURAI SHODOWN %u2163

SAMURAI SHODOWN %u2164 SPECIAL

THE LAST BLADE 2

WORLD HEROES PERFECT

KIZUNA ENCOUNTER

METAL SLUG

METAL SLUG 2

METAL SLUG 3

KING OF THE MONSTERS 2

SHOCK TROOPERS 2ND SQUAD

SENGOKU3

NINJA MASTER'S

TOP PLAYER'S GOLF

SUPER SIDEKICKS

BLAZING STAR

PUZZLED

METAL SLUG X

METAL SLUG 4

METAL SLUG 5

MAGICIAN LORD

KING OF THE MONSTERS

BLUE'S JOURNEY

SHOCK TROOPERS

ROBO ARMY

CROSSED SWORDS

MUTATION NATION

3 COUNT BOUT

LAST RESORT

GHOST PILOTS

FOOTBALL FRENZY

Una bella occasione per rivivere un pezzo di storia degli arcade targati SNK ad un prezzo ridotto. Ricordiamo che su Everyeye.it trovate anche una pagina dedicata alle migliori offerte del Black Friday, aggiornata quotidianamente con sconti e promozioni su videogiochi, console e prodotti di elettronica di consumo come monitor, TV 4K, smartphone e tanto altro ancora!