SNK Neo Geo Mini: preordini aperti anche in Italia, uscita prevista a ottobre

SNK ha annunciato di aver aperto i preordini del Neo Geo Mini anche in Europa, in vista del lancio della console previsto per il mese di ottobre in Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Regno Unito e Italia.

Il nuovo trailer pubblicato da SNK rivela anche la lista dei rivenditori ufficiali del Neo Geo Mini, per il nostro paese figurano catene come GameStop ed Euronics, mentre non è presente Amazon. Al momento di scrivere la notizia abbiamo verificato personalmente come al momento non sia possibile preordinare Neo Geo Mini presso i siti dei web dei rivenditori segnalati mentre non è chiaro se i preorder siano accettati nei punti vendita fisici sparsi per il paese.

Oltre al Neo Geo Mini sarà possibile acquistare anche il controller in stile Neo Geo CD mentre non sembrano essere previsti al momento altri accessori. Per quanto riguarda i prezzi si parla di 129.99 euro in Francia e Germania e 129.99 sterline in Inghilterra, in Italia il costo dovrebbe oscillare tra i 129 e i 139 euro.

La versione International del Neo Geo Mini includerà ben 40 giochi tra cui King of the Monsters, Fatal Fury Special, Blue's Journey, Magician Lord, Metal Slug, Metal Slug 3, Mutation Nation, Puzzled, Real Bout Fatal Fury, Sengoku 3, Super Sidekicks, The King of Fighters '97 e altri classici targati SNK