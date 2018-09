SNK si prepara ad annunciare un nuovo gioco il 10 settembre

SNK ha annunciato che il 10 settembre annuncerà un nuovo gioco, al momento però non ci sono altri dettagli in merito. Il sito teaser lanciato per l'occasione è accompagnato da un conto alla rovescia e dalla didascalia A New Dawn Rises...

La data scelta da SNK non è casuale e coincide con la presentazione Pre-Tokyo Game Show di Sony Interactive Entertainment Japan & Asia, evento che in passato ha visto l'annuncio di The King of Fighters XIV proprio da parte della compagnia nipponica.

Nei mesi scorsi SNK ha rivelato di essere al lavoro su nuovi picchiaduro non ancora annunciati, non escludendo a priori la possibilità di riportare in vita franchise come Fatal Fury e Art of Fighting. Le mosse del publisher non sono chiare al momento, l'ipotesi più probabile riguardo un nuovo capitolo di The King of Fighters mentre una nuova IP sembra essere esclusa, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più...