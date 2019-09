SNK svela la lista dei giochi inclusi nel Neo Geo Arcade Stick Pro

SNK ha svelato la lista dei venti giochi preinstallati nel Neo Geo Arcade Stick Pro: questo nuovo prodotto potrà essere utilizzato come controller per il Neo Geo Mini oppure come console vera e propria grazie all'uscita HDMI che permette di collegarlo a qualsiasi schermo.

La lista dei giochi inclusi è composta interamente da picchiaduro, tra i quali trovano spazio The King of Fighters '98, Fatal Fury 3, Samurai Shodown II, World Heroes 2 e Ninja Master's.

Giochi Neo Geo Arcade Stick Pro

The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters ’99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Fatal Fury Special

Fatal Fury 3

Garou Mark of the Wolves

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Art of Fighting

World Heroes 2

World Heroes 2 Jet

World Heroes Perfect

Ninja Master's

The Last Blade 2

Kizuna Encounter

Nel momento in cui scriviamo SNK non ha annunciato la data di uscita del Neo Geo Arcade Stick Pro, la compagnia ha confermato di avere piani per il lancio in tutto il mondo, senza però specificare altri dettagli a riguardo, anche il prezzo non è stato reso noto. In Giappone Arcade Stick Pro dovrebbe uscire entro la fine dell'anno, presumibilmente il lancio in Occidente è fissato per il 2020.