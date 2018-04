SNK svela un nuovo hardware: Neo Geo Mini o nuova console in arrivo?

SNK festeggia il suo quarantesimo anniversario nel 2018 e sembra che l'annuncio di SNK 40th Anniversary Collection per Nintendo Switch non sia l'unica celebrazione prevista per questa occasione. La compagnia ha infatti annunciato l'arrivo di un "nuovoi" hardware...

Con un Tweet decisamente misterioso, SNK ha svelato l'arrivo di una console pensata per i fan che hanno supportato i giochi targati Shin Nihon Kikaku Corporation, tra questi vengono citati The King of Fighters, Fatal Fury, Metal Slug e Samurai Shodown.

Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito al momento, SNK parla di "New Game Machine" ma non è del tutto chiaro se la compagnia si riferisca effettivamente a un nuovo hardware basato sulla piattaforma Neo Geo o magari a una sorta di "Neo Geo Mini" così da cavalcare l'onda delle retroconsole, così come fatto da Nintendo con NES e SNES Mini e da SEGA con il Mega Drive Mini.

SNK fa sapere che "maggiori dettagli verranno diffusi prossimamente", non ci resta quindi che attendere, il 2018 in ogni caso sembra essere un grande anno per i fan del Neo Geo...