SNK Universe Project: le IP di SNK si estendono oltre il panorama videoludico

SNK ha inaugurato il cosiddetto "SNK Universe Project", il cui obiettivo è quello di diffondere il fascino delle sue IP in tutto il mondo, a partire dal Comic Con di New York con Shueisha XR (Transcendent Reality), un progetto congiunto tra Shueisha Inc. e T&S Ltd. Shueisha Inc. per offrire una vasta collezione di contenuti e media.

In tema di iniziative di SNK, qualche anno fa era stata annunciata una nuova console con hardware Neo Geo. Il progetto SNK Universe, invece, è un’iniziativa che ha lo scopo di promuovere le proprietà intellettuali (IP) di SNK, famosa azienda di videogiochi, sotto forma di modalità di intrattenimento variegate. Il progetto SNK Universe vuole ampliare il pubblico e il divertimento dei fan di queste serie, trasformandole in manga, anime, film e musica, tanto per citarne alcune.

Tra le IP di SNK ci sono serie celebri come The King of Fighters (KOF), Fatal Fury e Samurai Shodown (qualche anno fu creato un delizioso Neo Geo Mini dedicato a Samurai Showdown), principalmente picchiaduro.

Per presentare il progetto al mondo, SNK collaborerà con Shueisha XR al New York Comic Con 2023, che si svolgerà dal 12 al 15 ottobre 2023 a New York. In questa occasione, verrà mostrato un film speciale che racconta il progetto SNK Universe attraverso il formato Manga Dive.

Manga Dive è un museo che permette ai visitatori di immergersi in un mondo ricco di manga. Il film mostrerà manga creati per l'occasione, insieme a scene del gioco della serie KOF.