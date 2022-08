SNK vs. Capcom: il crossover picchiaduro si prepara a tornare?

Dopo aver rivitalizzato la serie di The King of Fighters ed aver annunciato il nuovo capitolo di Fatal Fury, sembra che SNK sia intenzionata a portare nuovamente in auge un'altra serie che ha segnato il mondo dei picchiaduro nei decenni passati.

Stiamo parlando di SNK vs. Capcom, serie di fighting game che mette a confronto i lottatori ideati dalle due compagnie nipponiche, ma che non vede la nascita di un nuovo esponente sin dal 2003. Le cose potrebbero però cambiare in futuro, come ha lasciato intendere il producer e designer di SNK Yayuki Oda nel corso di una recente intervista concessa a Video Game Chronicles.

Dopo essersi reso protagonista del revival dei picchiaduro di SNK negli ultimi anni (ha lavorato a King of Fighters 15 e Samurai Showdown), ha ora suggerito che un nuovo capitolo del crossover potrebbe finalmente diventare realtà.

"Sicuramente credo sia qualcosa che entrambe le compagnie siano interessate a realizzare. Soprattutto dopo aver visto la reazione [del pubblico ai poster mostrati all'Evo]... Ci ha aiutato a riconfermare che quella è probabilmente una delle cose più desiderate dalla comunità dei picchiaduro in tutto il mondo.

Non ne abbiamo parlato in dettaglio con nessuno in Capcom. Tuttavia, abbiamo molta esperienza con cose come Akuma e Geese in Tekken, Terry [Bogard] in Fighting EX Layer, Terry in Smash Bros. e Baiken in Samurai Showdown...



Ma recentemente non abbiamo fatto nulla con Capcom, nemmeno per quanto riguarda la collaborazione tra i personaggi. Quindi quel poster [all'Evo], dal nostro punto di vista, è stato il primo segnale che indica che qualcosa del genere forse accadrà in futuro".

Alla domanda se i fan debbano aspettare altri 20 anni prima di vedere un nuovo gioco SNK vs. Capcom, Oda-san ha scherzosamente risposto: "20 anni sono decisamente troppo lunghi per me. Proveremo a farlo in 10!".