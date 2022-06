Snow Bros. Nick & Tom Special: aperti su Amazon i preordini dell'edizione fisica del gioco

Due fratelli pupazzi di neve devono farsi strada tra vari nemici a colpi di palle di neve. Un ritorno dal passato: Nick e Tom sono tornati in questo divertente e immediato gioco di piattaforme e azione!

Snow Bros. è un classico gioco platform creato nel 1990 come cabinato da sala giochi da Toaplan, uno studio giapponese famoso principalmente per gli sparatutto. 30 anni dopo, per gli eroi Nick e Tom è arrivato il momento di tornare in una moderna reinterpretazioni di Snow Bros. Nick & Tom per Nintendo Switch.

Il classico platform da sala giochi torna in una nuova versione, con grafica e musica rimasterizzate, include i 50 livelli del gioco originale, più altri 30 tutti nuovi.

Sarà possibile giocare in solitaria o con un amico per salvare Snow Land dal malvagio re Artich, include il DLC Sfida dei mostri, in cui vesti i loro panni e diverse modalità di gioco, fra cui Arcade, Survival e Time Attack.

La versione fisica del gioco è in preordine su Amazon al prezzo di 29,99 euro, con data di uscita prevista per il 30 giugno, all'interno della confezione saranno presenti anche il manuale di gioco e tre stickers adesivi.

L'edizione digitale del gioco è già uscita il 23 maggio e può essere acquistata nel Nintendo eShop.