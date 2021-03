SnowRunner arriva su Nintendo Switch in primavera, ecco la data

SnowRunner, fenomeno della scorsa primavera con oltre un milione di copie vendute in tre settimane, si prepara ad arrivare su Nintendo Switch in versione fisica e digitale a partire dal prossimo 18 maggio.

Preparatevi a superare fango, acque torrenziali, neve e laghi ghiacciati ovunque voi siate. Espandete e personalizzate la vostra flotta di veicoli fuoristrada con potenziamenti e accessori, tra cui una speciale presa d’aria per il motore per l’attraversamento di torrenti e pneumatici con catene per la neve.

Al momento non ci sono purtroppo altri dettagli, i preordini per l'edizione fisica sono già aperti presso i principali rivenditori, il publisher ha promesso l'arrivo di maggiori informazioni a breve. SnowRunner ha riscosso un notevole successo su PC, PS4 e Xbox One, l'arrivo su Switch permetterà anche ai possessori della console ibrida di Nintendo di cimentarsi con la guida di enormi veicoli pronti a muoversi in qualsiasi condizione.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di SnowRunner: "SnowRunner è un titolo che riesce ad espandere i confini del genere di riferimento non solo in termini quantitativi, proponendo un mondo incredibilmente vasto e variegato, ma anche e soprattutto dal punto di vista della complessità e dell’efficacia del gameplay, valorizzato da un motore fisico straordinariamente accurato."