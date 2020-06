SnowRunner arriva in versione fisica, primo aggiornamento gratis con nuova mappa

Focus Home Interactive ha annunciato che SnowRunner per PS4 e Xbox One uscirà in versione fisica venerdì 12 giugno, inoltre è stato reso noto che il primo aggiornamento gratuito è già disponibile per il download.

L'update denominato Rift è disponibile su tutte le piattaforme e include una nuova ambientazione di gioco nella regione siberiana della Penisola del Tajmyr, portando a 12 il numero di mappe del gioco. Gli sviluppatori inoltre fanno sapere di essere al lavoro per "realizzare i contenuti extra della Fase 1 di SnowRunner che verranno rilasciati nel corso di questa estate e che saranno inclusi nel DLC Search & Recover che sarà disponibile per i possessori del Season Pass o che potrà essere acquistato separatamente. Questo DLC includerà la Penisola di Kola (Russia), nuove missioni, skin, strumenti avanti per realizzare le mod, add-on per i veicoli e molto altro ancora."

SnowRunner ha venduto quasi un milione di copie in tre settimane rivelandosi uno dei giochi più popolari degli ultimi tempi, Focus Home Interactive e Saber continueranno a lavorare per supportare il progetto con nuovi contenuti e aggiornamenti gratis che arriveranno a cadenza regolare per tutto il 2020 e oltre.