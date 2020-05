Snowrunner: come guadagnare soldi velocemente e sbloccare i veicoli

Guadagnando soldi in Snowrunner potrete acquistare e sbloccare i numerosi veicoli inclusi nel racing game simulativo "estremo" di Saber Interactive e Focus Home Interactive. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo nel modo più diretto e rapido possibile.

Ci sono diversi modi per guadagnare soldi in Snowrunner. Li elenchiamo tutti di seguito, in modo che possiate sfruttarli per accumulare soldi in fretta e acquistare i veicoli di vostro interesse.

Prelevare e vendere i rimorchi

In giro per la mappa troverete diversi rimorchi che è possibile prelevare e vendere negli appositi negozi. Tenete sempre gli occhi aperti durante le vostre escursioni, e non perdete occasione di recuperare i rimorchi per poi venderli e guadagnare qualche soldo, come mostrato all'inizio del filmato proposto in apertura.

Completare incarichi e contratti

Buona parte degli incarichi consisteranno nel trasportare materiali con cui ricostruire un mondo a pezzi, in cui la natura pare aver preso il sopravvento sull'uomo. Completare queste missioni, così come i contratti, vi ricompenserà sempre con una buona quantità di soldi da riporre nelle vostre tasche. Una buona occasione per guadagnare, da non lasciarsi mai sfuggire.

Scoprire e vendere i camion

Quando andate in un'altra area e tornate indietro (premendo x, senza scegliere il garage), potete rinascere all'interno di un camion che è stato scoperto sulla mappa. Una volta selezionato, ripristinate il camion nel garage. Ripetete la procedura per vendere tutti i camion che riuscite a trovare in questo modo, come mostrato nel video a partire dal minuto 00:29.

Se invece siete curiosi di saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Snowrunner.