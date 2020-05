SnowRunner: la data di uscita della versione fisica per PS4 e Xbox One

Focus Home Interactive e Saber Interactive hanno pubblicato un nuovo Accolade Trailer di SnowRunner, uno dei giochi più apprezzati degli ultimi mesi, disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme e in arrivo anche in edizione fisica.

Nello specifico, l'edizione scatolata per PlayStation 4 e Xbox One sarà disponibile dal 12 giugno, inoltre il publisher fa sapere che "in aggiunta a un grandissimo numero di contenuti base, già inclusi nel gioco, SnowRunner si espanderà grazie a una serie di aggiornamenti e mod, alcune mod sono già disponibili ora per PC e verranno rilasciate successivamente anche per console. Gli sviluppatori sono al lavoro sui contenuti extra che verranno rilasciati per i possessori del season pass che è incluso nella versione Premium Edition di SnowRunner o acquistabile separatamente."

Su Everyeye.it trovate la guida per superare gli ostacoli di SnowRunner ed i trucchi per guadagnare soldi e sbloccare tutti i veicoli rapidamente. Restiamo in attesa di notizie sui prossimi aggiornamenti e sulle mod per console, queste ultime sicuramente molto attese dalla community, i modder sono già al lavoro sulle prime modifiche e alcune mod sono già disponibili su PC, presto in arrivo su console.