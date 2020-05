Snowrunner Guida ai Veicoli: classi e statistiche di tutti i camion e i fuoristrada

Sono oltre 40 i veicoli presenti in Snowrunner, il nuovo simulatore di guida estrema di Saber Interactive per PS4, Xbox One e PC. In questa mini-guida li elencheremo tutti, suddividendoli in classi e riportando le loro caratteristiche.

I veicoli di Snowrunner sono divisi in cinque classi, in base all'utilizzo primario a cui sono destinati: Scout, Uso Intensivo, Da Strada, Pesante e Fuoristrada. Di seguito riportiamo le caratteristiche di tutti i veicoli appartenenti a ciascuna di queste categorie.

Scout

Chevrolet CK1500

Peso-potenza: C+

Resistenza: B-

Consumo: S

Capienza: 80

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 31"

Awd: cambiabile

Blocco diff: capace

International Loadstar 1700

Peso-potenza: S+

Resistenza: B+

Consumo: B+

Capienza: 130

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 35"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

Hummer H2

Peso-potenza: A

Resistenza: B-

Consumo: S

Capienza: 80

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: fuoristrada 36"

Awd: cambiabile

Blocco diff: capace

Scout 800

Peso-potenza: C+

Resistenza: B

Consumo: S

Capienza: 72

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 31"

Awd: cambiabile

Blocco diff: sempre attivo

DON 71

Peso-potenza: C+

Resistenza: B

Consumo: S

Capienza: 42

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 28"

Awd: cambiabile

Blocco diff: cambiabile

KHAN Lo4F

Peso-potenza: B-

Resistenza: B

Consumo: S

Capienza: 72

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da fango 44"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: cambiabile

TUZ 166

Peso-potenza: C

Resistenza: B-

Consumo: S

Capienza: 60

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 31"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

TUZ 420 "Tatarin"

Peso-potenza: A+

Resistenza: A+

Consumo: C-

Capienza: 300

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da fango 47"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

YAR 87

Peso-potenza: B

Resistenza: B+

Consumo: S

Capienza: 110

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da fango 49"

Awd: cambiabile

Blocco diff: sempre attivo

Uso Intensivo

Chevrolet Kodiak C70

Peso-potenza: A

Resistenza: B+

Consumo: B+

Capienza: 200

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 39"

Awd: capace

Blocco diff: cambiabile

Fleetstar F2070A

Peso-potenza: A+

Resistenza: B+

Consumo: B+

Capienza: 240

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 42"

Awd: capace

Blocco diff: cambiabile

Caterpillar CT680

Peso-potenza: S

Resistenza: B+

Consumo: A-

Capienza: 280

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 43"

Awd: capace

Blocco diff: cambiabile

White Western Star 4964

Peso-potenza: A

Resistenza: B+

Consumo: B+

Capienza: 300

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 43"

Awd: capace

Blocco diff: capace

Da Strada

Ford CLT9000

Peso-potenza: A

Resistenza: B+

Consumo: B+

Capienza: 280

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 39"

Awd: no

Blocco diff: no

GMC MH9500

Peso-potenza: A+

Resistenza: A-

Consumo: B

Capienza: 240

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 43"

Awd: no

Blocco diff: capace

Vibratore sismico: compatibile

International Transtar 4070A

Peso-potenza: A+

Resistenza: B+

Consumo: B+

Capienza: 265

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 39"

Awd: no

Blocco diff: no

Ford CLT9000

Peso-potenza: A

Resistenza: B+

Consumo: B+

Capienza: 280

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 39"

Awd: no

Blocco diff: no

Pesante

Pacific P12

Peso-potenza: B

Resistenza: A-

Consumo: B-

Capienza: 350

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: tutti i terreni 57"

Awd: cambiabile

Blocco diff: sempre attivo

Western Star 6900 TwinSteer

Peso-potenza: A-

Resistenza: A-

Consumo: C+

Capienza: 360

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: tutti i terreni 55"

Awd: no

Blocco diff: cambiabile

Caterpillar 745C

Peso-potenza: B+

Resistenza: A+

Consumo: B-

Capienza: 340

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da fango 71"

Awd: cambiabile

Blocco diff: cambiabile

Derry Longhorn 3194

Peso-potenza: B+

Resistenza: A+

Consumo: B-

Capienza: 370

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da fango 52"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: no

Derry Longhorn 4520

Peso-potenza: B

Resistenza: A-

Consumo: B+

Capienza: 400

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 50"

Awd: cambiabile

Blocco diff: cambiabile

Pacific P16

Peso-potenza: B

Resistenza: A-

Consumo: B-

Capienza: 300

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: fuoristrada 57"

Awd: no

Blocco diff: sempre attivo

Azov 42-40 Antarctic

Peso-potenza: B+

Resistenza: A+

Consumo: B-

Capienza: 340

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da fango 71"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: cambiabile

Pacific P16

Peso-potenza: B

Resistenza: A-

Consumo: B-

Capienza: 300

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: fuoristrada 57"

Awd: no

Blocco diff: sempre attivo

Azov 73210

Peso-potenza: A

Resistenza: A-

Consumo: B-

Capienza: 350

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: tutti i terreni 50"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

Vibratore sismico: compatibile

DAN 96320

Peso-potenza: A+

Resistenza: A

Consumo: B-

Capienza: 350

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: tutti i terreni 51"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

KOLOB 74760

Peso-potenza: B+

Resistenza: A+

Consumo: B-

Capienza: 380

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da fango 59"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

KOLOB 74760

Peso-potenza: B+

Resistenza: A+

Consumo: B-

Capienza: 340

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da fango 59"

Awd: cambiabile

Blocco diff: cambiabile

Fuoristrada

International Paystar 5070

Peso-potenza: A

Resistenza: A-

Consumo: B

Capienza: 240

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 46"

Awd: cambiabile

Blocco diff: cambiabile

Vibratore sismico: compatibile

ANK MK38

Peso-potenza: A+

Resistenza: A-

Consumo: B-

Capienza: 200

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: fuoristrada 47"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

Freightliner 114SD

Peso-potenza: A

Resistenza: B+

Consumo: B+

Capienza: 300

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: fuoristrada 43"

Awd: capace

Blocco diff: cambiabile

Vibratore sismico: compatibile

Freightliner M916A1

Peso-potenza: A

Resistenza: B+

Consumo: B+

Capienza: 200

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 43"

Awd: cambiabile

Blocco diff: sempre attivo

Royal BM17

Peso-potenza: A+

Resistenza: B+

Consumo: A-

Capienza: 280

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 47"

Awd: cambiabile

Blocco diff: no

Vibratore sismico: compatibile

Azov 5319

Peso-potenza: A-

Resistenza: A

Consumo: B+

Capienza: 200

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: tutti i terreni 50"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

Vibratore sismico: compatibile

Azov 64131

Peso-potenza: A-

Resistenza: A

Consumo: B+

Capienza: 350

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: tutti i terreni 47"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

Vibratore sismico: compatibile

Step 310E

Peso-potenza: S

Resistenza: B+

Consumo: A-

Capienza: 220

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 39"

Awd: cambiabile

Blocco diff: cambiabile

Tayga 6436

Peso-potenza: A

Resistenza: A

Consumo: B+

Capienza: 330

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 47"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

Vibratore sismico: compatibile

Voron AE-4380

Peso-potenza: A+

Resistenza: A-

Consumo: B+

Capienza: 250

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 43"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

Voron D-53233

Peso-potenza: A

Resistenza: B+

Consumo: B

Capienza: 270

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 43"

Awd: sempre attivo

Blocco diff: sempre attivo

Voron Grad

Peso-potenza: A+

Resistenza: A-

Consumo: B+

Capienza: 330

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 43"

Awd: cambiabile

Blocco diff: cambiabile

ZIKZ 5368

Peso-potenza: A-

Resistenza: B+

Consumo: A-

Capienza: 190

Tipo sospensioni: standard

Tipo pneumatici: da strada 42"

Awd: cambiabile

Blocco diff: capace

Per dare uno sguardo a tutti i veicoli di Snowrunner, vi basta dare un'occhiata al filmato proposto in apertura, dove ogni mezzo viene mostrato insieme alle sue caratteristiche (che abbiamo riportato integralmente nella lista poco sopra).

Ricordiamo che i veicoli del gioco possono essere acquistati. A tal proposito, se siete a corto di finanze può tornarvi utile consultare la nostra guida che vi spiega come guadagnare soldi in Snowrunner.

Vi state divertendo con il simulatore di guida estrema sviluppato da Saber Interactive? Per saperne di più sul titolo vi rimandiamo alla nostra recensione di Snowrunner.