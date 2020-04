Snowrunner rievoca Death Stranding nel nuovo trailer 'Unite We Drive"

Inizialmente annunciato come MudRunners 2, SnowRunner è stato in seguito ribattezzato dai suoi autori, spinti dal desiderio di evidenziarne la personalità individuale ed autonoma rispetto alla precedente produzione firmata dal team di sviluppo.

Presentato ufficialmente per la prima volta al pubblico in occasione della Gamescom dello scorso anno, SnowRunner aveva portato sullo showfloor della fiera di Colonia una nuova incarnazione dell'universo della simulazione, incarnato da veicoli pronti a farsi largo tra territori sconnessi e panorami innevati, nel tentativo di procedere lungo le strade degli Stati Uniti d'America.

La nuova produzione di Saber Interactive e Focus Home Inteactive torna ora a presentarsi al pubblico in un trailer evocativo che ha immediatamente attirato l'attenzione della community videoludica attiva sulle pagine del forum di ResetEra. Lo stile che caratterizza il filmato ha infatti riportato immediatamente alla memoria di molti appassionati uno dei trailer di Death Stranding, kolossal firmato da Hideo Kojima. Voi cosa ne pensate? Per scoprirlo, potete visionare il filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news!



Il titolo è attualmente atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva Epic Games Store). Per maggiori informazioni sul titolo, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di SnowRunner, a cura del nostro Daniele D'Orefice.