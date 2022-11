Soccer Story ha una data di lancio: calcio d'inizio anche su Xbox Game Pass

Con l'annuncio ufficiale della nuova ondata di giochi in arrivo a novembre su Xbox Game Pass, giunge anche la conferma della data di lancio di Soccer Story.

Il titolo calcistico sviluppato da PanicBarn e distribuito da No More Robots raggiungerà i lidi dell'universo PC e console tra pochissimi giorni. Con il trailer che trovate in apertura a questa news, il publisher ha infatti confermato che Soccer Story esordirà sul mercato il prossimo martedì 29 novembre 2022.



L'avventura calcistica, nello specifico, consentirà di dare il calcio d'inizio su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Per ovvie ragioni, risulta invece ormai cancellata la già annunciata versione Google Stadia del titolo. Confermato invece l'ingresso di Soccer Story nel catalogo Xbox Game Pass, nel quale sarà accessibile sin dal primo giorno di pubblicazione.



Come annunciato in occasione del reveal del primo trailer di Soccer Story, il titolo proporrà una bizzarra avventura calcistica colma di contenuti inaspettati, tra ninja, squali, bambini e vispi anzianotti in pensione. Una modalità storia da vivere in single player si affiancherà alla possibilità di approfittare delle opzioni di gioco in compagnia. Un massimo di quattro giocatori potranno infatti sfidarsi in chiassosi match in locale, per una divertente esperienza competitiva.