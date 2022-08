Soccer Story: il GDR sul calcio arriva quest'anno su PC, console e Xbox Game Pass

I ragazzi di PanicBarn solleticano la curiosità degli appassionati di calcio presentando Soccer Story, un'avventura in grafica low poly che declina in chiave ruolistica l'amore delle giovani generazioni per il pallone e gli sport di strada.

Nel futuro distopico immaginato da PanicBarn e dagli editori di No More Robots, il ban totale del pallone e del calcio professionistico imposto dalla spietata multinazionale Soccer Inc. verrà combattuto dal nostro intrepido alter-ego, un ragazzo entrato in possesso di un pallone magico che lo indicherà come il nuovo Custode del Calcio.

La piccola grande rivoluzione a cui dovremo partecipare passerà quindi per l'organizzazione clandestina di tornei e partite in cui coinvolgere i propri amici: lungo la strada, sarà però necessario sconfiggere gli sgherri di Soccer Inc. e tutti coloro che vorranno far dimenticare ai più giovani la magia del calcio.

Oltre alle immancabili partite di calcetto, nel corso dell'avventura sarà possibile svolgere numerose missioni piene di puzzle da risolvere e segreti da svelare: col passare delle ore di gioco sarà possibile mettersi alla prova contro le squadre più feroci in circolazione, tra qui quelle degli Squali, dei Ninja, dei Pensionati e persino dei Poppanti!

Il viaggio del nuovo Custode del Calcio partirà nei prossimi mesi su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: sin dal lancio, Soccer Story potrà essere fruito "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass.