Sociable Soccer 24: l'erede di Sensible Soccer disponibile da oggi su PC

Dopo essere già sbarcato su console, Sociable Soccer 2024, nato dalla mente dell'autore dello storico Sensible Soccer, è da oggi disponibile anche in versione PC, via Steam. Il titolo firmato da John Hare propone una visione alternativa della simulazione calcistica, più improntata sullo stile semplice e intuitivo dei vecchi giochi arcade.

Grazie alla licenza FIFPRO, Sociable Soccer 24 presenta un'ampia rosa di oltre 13.000 calciatori professionisti con licenza, ed è caratterizzato da un gameplay online e offline veloce e intuitivo, grazie al quale tutti possono godere delle emozioni del campo.

Sociable Soccer 24 presenta un massiccio aggiornamento di 1.000 squadre e 30.000 giocatori per la stagione 23/24. Tra le novità troviamo anche l'aggiunta dei clan, e il sistema di campionato online a 10 divisioni, che aggiunge un tocco di competitività all'esperienza. Presenti diversi livelli di difficoltà personalizzabili varie opzioni di controllo, che garantiscono un'esperienza divertente e accessibile per ogni tipo di giocatore. Potete dare uno sguardo a tutto questo tramite il trailer che celebra l'arrivo del gioco su Steam, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Se siete curiosi di saperne di più riguardo a Sociable Soccer 24, vi consigliamo la nostra recente intervista a John Hare, ideatore di Sensible Soccer e creativo che ha segnato il passato delle simulazioni calcistiche videoludiche.