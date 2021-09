Sociable Soccer '22: primi dettagli sull'erede di Sensible Soccer per PC e console

Dalle pagine di VideoGamesChronicle, il CEO di Tower Studios Darryl Still annuncia ufficialmente lo sviluppo per PC e console di Sociable Soccer '22, la nuova versione del gioco di calcio arcade ispirato allo storico Sensible Soccer.

A guidare lo sviluppo di questo progetto ci sarà ancora una volta Jon Hare, il creatore di Sensible Soccer che, insieme agli studi Tower, ha provveduto nei mesi scorsi al lancio della versione mobile di Sociable Soccer per Apple Arcade.

In questa sua nuova iterazione, l'esperienza sportiva ispirata a Sensible Soccer promette di offrire diverse innovazioni che passeranno, ad esempio, per il miglioramento del comparto grafico e una maggiore varietà di animazioni e tecniche a supporto degli atleti digitali.

Grazie alla collaborazione sancita con Kiss Publishing, i vertici dei Tower Studios possono così guardare con fiducia al futuro, come ribadito da Still nel dichiarare che "abbiamo cercato con pazienza il partner giusto ma adesso siamo riusciti a stringere un accordo con Kiss. Insieme a loro possiamo implementare su PC e console tutte quelle cose che non potevamo di certo inserire su dispositivi mobile, a partire dalla grafica e da un sacco di altre funzionalità di gameplay".

In base alle tempistiche di sviluppo delineate dai Tower Studios, il lancio di Sociable Soccer '22 dovrebbe avvenire il 17 aprile 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.