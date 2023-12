Sociable Soccer 24: tante copie gratuite in palio con il Countdown to Christmas

Il nuovo contest lanciato dagli studi Tower è dedicato a Sociable Soccer 24, l'erede di Sensible Soccer: il team al seguito di Jon Hare invita tutti i fan di giochi di calcio arcade a partecipare al Countdown to Christmas, un'iniziativa che mette in palio 24 codici Steam di Sociable Soccer 24.

Da qui a Natale, la software house guidata da Jon Hare organizzerà degli eventi che si terranno sul canale Discord ufficiale di Sociable Soccer a cadenza giornaliera dalle ore 21:00 italiane, nel corso dei quali verranno distribuite 24 copie gratuite di Sociable Soccer 24 in base all'ordine di arrivo.

L'evento approntato dagli studi Tower vedrà inoltre lo stesso Jon Hare, e diversi altri membri del team di sviluppo, partecipare a delle partite PvP online con la community. A chi ci segue, ricordiamo che Sociable Soccer 24 sfrutta appieno la licenza FIFPRO per trasporre a schermo un'esperienza calcistica 'vecchia scuola' con oltre 30.000 calciatori professionisti e 1.000 squadre, un gameplay veloce e intuitivo, un'ampia rosa di modalità offline e online e delle opzioni per personalizzare il livello di difficoltà.

Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Sociable Soccer 24 e la bellezza del calcio arcade nonostante i difetti.