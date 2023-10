Sociable Soccer 24, nuovo video gameplay: il papà di Sensible Soccer lancia la sfida a EA!

Gli studi Tower mettono in luce le qualità e le caratteristiche peculiari del gameplay di Sociable Soccer 24, l'erede di Sensible Soccer, con un video accompagnato dalle dichiarazioni di Jon Hare, il designer britannico che ha dato forma all'originario gioco di calcio arcade.

L'eclettico sviluppatore inglese ci ricorda, con la graffiante ironia che lo contraddistingue, che "mentre EA Sports FC e simili stanno inavvertitamente adescando i bambini per trasformarli in giocatori d'azzardo riempiendo le loro simulazioni troppo costose e sopravvalutate di bottini e ogni sorta di trappola per soldi, il nostro gioco è l'unico al mondo che offre un calcio arcade pieno di divertimento e per meno della metà del prezzo, con 13.000 calciatori del mondo reale con licenza FIFPRO da sbloccare gratuitamente".

Con la fine del matrimonio tra FIFA ed Electronic Arts, il papà di Sensible Soccer decide quindi di lanciare nuovamente la sfida a EA dopo che, a detta dei suoi stessi studi, "nel 1994 il nascente franchise di FIFA usò la sua forza di marketing per elimitare Sensible World of Soccer, il gioco sviluppato in Europa più influente di tutti i tempi (stando a quanto riferito dall'Università di Stanford nel 2006)".

Il lancio di Sociable Soccer 24 è previsto per il 16 novembre su PC (Steam) al prezzo di 29,99 euro. Le versioni PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S vedranno la luce dei rispettivi store digitali 'molto presto'.