Sociable Soccer: l'erede di Sensible Soccer ha una nuova finestra di lancio

I rappresentanti di Kiss Publishing Limited e gli sviluppatori di Tower Studios annunciano la finestra di lancio su PC e console di Sociable Soccer, il gioco di calcio "vecchia scuola" realizzato sotto l'egida di Jon Hare, lo storico ideatore di Sensible Soccer.

La nuova "esperienza sportiva per nostalgici" firmata da Hare trarrà spunto dai feedback ricevuti dai giocatori della versione originaria di Sociable Soccer pubblicata nel 2019 su Apple Arcade, portando in dote delle innovazioni nel sistema di controlli, nel comparto grafico e nelle modalità da fruire da soli o in multiplayer (locale e online).

A detta degli editori di KPL, lo sviluppo della nuova versione per PC e piattaforme casalinghe di Sociable Soccer è giunto nelle sue fasi finali ma richiede ancora del tempo per essere ultimato. I ragazzi di Tower Studios contano infatti di lanciare Sociable Soccer nel secondo trimestre del 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La nuova edizione dell'erede di Sensible Soccer vanterà una grafica potenziata, delle animazioni più evolute, una profonda revisione del codice deputato alla gestione di IA nemica e tattiche di squadra, un sistema di progressione basato su Battle Pass e Sfide, un matchmaking migliorato, la possibilità di tarare molteplici aspetti del sistema di difficoltà e, naturalmente, l'aggiornamento delle rose delle 1.000 squadre e ai parametri dei 30.000 giocatori ricreati nel titolo per la stagione 21/22. Per un approfondimento ulteriore, qui trovate l'ultimo video di Sociable Soccer '22.