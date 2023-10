Sociable Soccer: il gioco di calcio erede di Sensible Soccer sbarca su console

Dopo anni di attese e promesse, con l'edizione 2024 Sociable Soccer, gioco calcistico arcade creato da Jon Hare, designer dell'iconico Sensible Soccer, sbarca finalmente su console varcando i confini dei sistemi mobile. E l'esordio della nuova versione non è troppo lontano.

Sociable Soccer 24 arriverà su PC e Nintendo Switch il prossimo 16 novembre, mentre le versioni per piattaforme PlayStation e Xbox sono attualmente previste per il primo trimestre del 2024. In aggiunta, la nuova iterazione avrà anche le licenze FIFPRO, portando all'interno del gioco oltre 10.000 giocatori con nomi ufficiali. "La partnership con FIFPRO rende Sociable Soccer 24 l'unico gioco di calcio arcade con licenze FIFPRO attualmente disponibile su PC e console", dichiara lo sviluppatore Tower Studios.

Sociable Soccer fu originariamente pubblicato su Steam in early access nel 2017, ma venne poi rimosso dalla piattaforma di Valve dopo che gli sviluppatori siglarono un accordo di esclusiva con Apple Arcade nel novembre del 2019. Ora che il contratto di esclusività è terminato, Sociable Soccer può ora tornare su Steam e muovere al tempo stesso i primi passi anche su tutte le principali console disponibili sul mercato. Dopo EA Sports FC 24 ed eFootball 24, gli appassionati di calcio virtuale potranno godersi un'alternativa arcade che promette di richiamare alla mente i bei tempi andati di Sensible Soccer.