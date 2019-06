Società elettrica chiede che in Fortnite non ci si possa arrampicare sui pali della luce

Singolare protesta quella ricevuta nelle scorse ore da Epic Games, che probabilmente pensavano di aver già sentito ogni genere di lamentela riguardo a Fortnite: la società elettrica israeliana ha chiesto di rimuovere la possibilità nel gioco di arrampicarsi sui pali della luce.

Lo si legge in una lettera aperta firmata dal senior Vice President Oren Helman, la società fa notare di aver investito "enormi risorse nell'educare il pubblico sui pericoli di arrampicarsi sui pali della luce", e chiede ad Epic di smettere di rendere tale atto un'attività divertente.

Per la verità dalla lettera inviata ad Epic Games si capisce subito che chi l'ha redatta non abbia molta dimestichezza sul gioco: innanzitutto i pali della luce di Fortnite sono di legno, ed è raro che la gente li utilizzi per arrampicarvici su, mentre piuttosto in genere vengono distrutti per ottenere del legno, appunto. Inoltre, nella missiva, ci si riferisce al gioco come "Fortnight", storpiando il nome del gioco.

Tuttavia, nonostante l'arrampicarsi sui pali elettrici sia un'attività dalla quale chiunque dotato di buon senno debba astenersi, il Battle Royale di Epic Games non è certo noto per il suo realismo, per cui vedremo cosa la software house deciderà di rispondere alle accuse della società. Voi che ne pensate?

Fortnite intanto si sta ritrovando ad affrontare un'altra situazione: la MAT Scatto dell'Orda è offline, infatti, per via di alcune problematiche. Consoliamoci così: sapete che è in arrivo un evento crossover Fortnite x Stranger Things?