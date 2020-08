Socom sta per tornare su PS5, sviluppato da Guerrilla Games? Il rumor non convince

Un nuovo rumor emerso in queste ore vorrebbe il ritorno della serie Socom, ferma da alcuni anni dopo la tiepida accoglienza ai giochi della serie usciti su PlayStation 3. Sony potrebbe davvero riportare in vita questo brand su PS5?

Effettivamente da tempo si parla di un nuovo Socom in fase di sviluppo negli studi di Guerrilla Games, con il team principale al lavoro su Horizon Forbidden West e un team secondario più piccolo impegnato su SOCOM o comunque su uno sparatutto che potrebbe però essere anche un nuovo Killzone.

Il rumor diffuso su Reddit e 4Chan appare purtroppo poco credibile, la fonte non ha un track record positivo e inoltre si parla di "un annuncio previsto per oggi" (ieri, stando alla data del post), eventualità che non si è però assolutamente verificata. Lo vedremo allo State of Play del 6 agosto? Sicuramente no dal momento che Sony ha confermato che durante lo show non ci saranno novità targate PlayStation Studios.

Lo scorso anno si parlava del reboot di Socom come dell'ultima grande esclusiva Sony per PlayStation 4, ruolo che al momento spetta a Ghost of Tsushima, titolo che sembra aver chiuso l'era PS4 con Sony impegnata ora a gestire il lancio di PlayStation 5, anche se la console di attuale generazione non verrà abbandonata, come più volte ribadito dal publisher.