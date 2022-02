Socom tornerà su PlayStation 5? Un giornalista e insider è assolutamente convinto

Da tempo si parla del ritorno di SOCOM e sebbene al momento non ci siano ancora conferme in merito, il giornalista Colin Moriarty ha rivelato che "SOCOM tornerà" senza però aggiungere dettagli in merito. Una certezza o solo una speculazione?

Difficile dirlo, Moriarty si è espresso sull'argomento in una discussione nel canale Discord del podcast Sacred Symbol, parlando di IP PlayStation accantonate, il giornalista ha citato Resistance e Motorstorm come "le uniche IP dell'epoca PS3 che potrebbero tornare" aggiungendo poi che "Socom tornerà" ma come detto senza rivelare nient'altro in merito.

Sappiamo che Deviation Games sta sviluppando una esclusiva AAA per PS5, dagli ultimi rumor si tratterebbe di un FPS live service a supporto continuo, descrizione che calzerebbe a pennello per SOCOM... che sia proprio questo il gioco misterioso non ancora annunciato dallo studio?

Difficile dirlo, in passato si è parlato anche di Guerrilla al lavoro su SOCOM per PS5 ma in questo caso il rumor non ha mai convinto del tutto e le possibilità che lo studio di Horizon stia sviluppando SOCOM sono davvero basse, considerando che la compagnia avrebbe in suo possesso una IP FPS da rilanciare, ovvero Killzone. Secondo un rumor, MotorStorm tornerà su PS5 e chissà che anche SOCOM non possa fare la sua comparsa sulla console Sony.