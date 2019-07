Soedesco apre un nuovo studio per lo sviluppo di giochi PS5, Xbox Scarlett e Google Stadia

Il publisher e sviluppatore europeo Soedesco ha annunciato l'apertura di un secondo studio di sviluppo a Pilsen, in Repubblica Ceca, che si aggiunge al team già presente a Rotterdam.

Leggiamo cosa scrive la compagnia in una breve nota stampa: "Soedesco Studios è nata nel 2015, quando la casa editrice di videogiochi Soedesco ha deciso di creare i propri contenuti. Dopo vari progetti di successo, come la trasposizione per Switch di Defunct e Among the Sleep, Soedesco Studios continua a concentrarsi sulla creazione dei suoi giochi. Questo ha portato all’apertura di un secondo ufficio. Grazie ai due uffici, SOEDESCO sta cercando di sviluppare nuovi contenuti interessanti per la prossima generazione del gaming, come PlayStation 5, Xbox Project Scarlett e Google Stadia."

Questo nuovo studio è dunque dedicato alla produzione di videogiochi per PlayStation 5, Project Scarlett e Google Stadia, al momento nessun titolo specifico è stato annunciato per queste piattaforme, restiamo quindi in attesa di sapere quali giochi Soedesco raggiungeranno le console citate.