Soedesco si rifà il look e conferma lo sviluppo di giochi per PS5 e Xbox Series X

Con una nota stampa il publisher Soedesco ha annunciato l'inizio di un percorso per rinnovare il proprio brand, apportando vari cambiamenti al logo ed ai canali ufficiali, inoltre viene confermato l'inizio dei lavori su giochi destinati alle console di prossima generazione.

La compagnia svela il nuovo cambiamento con una nota: "siamo cresciuti e ci siamo evoluti molto durante questi ultimi anni, ed è per questo che abbiamo sentito la necessità di un cambiamento. Il nuovo marchio riflette ciò in cui crediamo e abbraccia i nostri valori interni più profondi così come il messaggio che vogliamo trasmettere all’esterno, alla nostra community. Sia che si tratti di situazioni di vita reale o del mondo virtuale, “è tutto nelle tue mani”. Lo slogan, inoltre, si riferisce al senso vero e proprio del controller e del controllo che ne deriva, pienamente nelle mani del giocatore."

Soedesco è pronta ad abbracciare anche le console di nuova generazione, come confermato dall'azienda: "oltre al motto rinnovato, abbiamo reinventato il nostro logo e ravvivato il nostro sito con un design più moderno. Se il nostro aspetto è ora pronto per la nuova generazione di videogiochi ormai alle porte, la nostra identità rimane salda sui valori che ci hanno da sempre definito. Con questo vogliamo dire che attualmente stiamo già lavorando allo sviluppo di nuovi giochi per le console di prossima uscita." A breve sarà online una versione completamente rinnovata del sito di Soedesco.