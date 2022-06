Sognando Call of Duty 2 Remake: grafica da urlo nel progetto fan made su Unreal Engine 5

Non contento del clamore mediatico suscitato dal remake fan made di Red Dead Revolver su Unreal Engine 5, l'ormai celebre youtuber TeaserPlay ha sfruttato i potenti strumenti di sviluppo dell'ultimo motore grafico di Epic per dare forma, questa volta, a un ipotetico remake di Call of Duty 2.

Come per gli altri progetti realizzati da questo creatore di contenuti specializzatosi in reinterpretazioni iperrealistiche di vecchie IP e in sequel fittizi di giochi famosi, anche in questo caso TeaserPlay non ha realizzato una demo 'giocabile' ma si è limitato ad attingere ai tanti pacchetti di contenuti del Marketplace UE5 di Epic per ricostruire le ambientazionipiù rappresentative di Call of Duty 2, per poi animare i personaggi e arricchire ulteriormente la scena con effetti particellari e l'illuminazione dinamica offerta dalla tecnologia Lumen.

Date un'occhiata al nuovo video di TeaserPlay e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del suo remake fan made di Call of Duty 2. Per rimanere in tema, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovo capitolo della saga sparatutto di Activision che sarà disponibile dal 28 ottobre di quest'anno su PC e console PlayStation e Xbox, sia dell'attuale che della passata generazione.